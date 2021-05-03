Son dakika haberleri | Bursa'da tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Bursa'da tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı

Son dakika haberleri | Bursa'da tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi, polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kalınca imdadına kurtarma ekipleri yetişti.

İddiaya göre, Maksem Mahallesi'nin Uludağ eteklerindeki Gökdere Deresi mevkisine giden S.Ç (23), serinlemek için bir süre suya girdi.

Ormanlık alanda bulunduğu sırada bölgede uygulama yapan polis ekiplerini gören S.Ç, Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirlere uymadığı için güvenlik güçlerine gözükmeden dağa doğru kaçtı.

Yaklaşık 100 metrelik kayalığa tırmanan S.Ç, burada mahsur kalınca durumu cep telefonuyla arkadaşlarına bildirdi.

Bunun üzerine durumdan haberdar olan polis, bölgeye AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerini yönlendirdi.

Kayalıklara tırmanan ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla S.Ç'yi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan S.Ç. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
Bursa'da park halindeki otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu
İzin belgesi diye polise boş kağıt gösteren şahısların planı tutmadı
İzin belgesi diye polise boş kağıt gösteren şahısların planı tutmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bursa'da tam kapanma tedbirlerini ihlal eden kişi polisten kaçmak için tırmandığı kayalıkta mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 20:17:04. #1.14#

title