Son dakika haberleri: Bursa'da sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi
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Son dakika haberleri: Bursa'da sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bursa'da sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi.

BURSA'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle sinema salonlarının açılması 12 Mayıs'a ertelendi.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarih 3135 sayılı genelgesi ve 25.02.2021 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 30.03.2021 tarih 5676 sayılı genelgesi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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