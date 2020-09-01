Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada Bursa'da parasını alamadığı eski iş yerine giden şahıs, iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Parasını alamayınca sinirlenen adam, daha sonra yakınlarıyla birlikte dükkana geri döndü. Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga, vatandaşlar tarafından videoya kaydedildi.

Bursa'da alacaklı olduğu eski çalıştığı dönerciye giden adam patronuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın cadde ortasına kavgaya dönüştüğü olayda pala ve sopalar havada uçuştu. Kavga sırasında 17 yaşındaki K.A. yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

PARASINI ALAMAYINCA ADAM TOPLAYIP GİTTİ

Olay, geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre alacaklı olduğu iş yerine giden A.O. burada bulunan eski patronu İ.İ. ile tartışmaya başladı. Sonrasında parasını alamayan A.O. dönerci dükkanından ayrıldı. Yakınlarıyla birlikte tekrardan çalıştığı dönerci dükkanına gelen A.O. ve beraberindekilerle birlikte dükkanda bulunanlar arasında palalı ve sopalı kavga çıktı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA PALA İSABET ETTİ

O sırada palanın isabet ettiği 17 yaşındaki K.A. göğsünden hafif şekilde yaralanırken, olaya ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu öfkeli iki grup sakinleştirilirken K.A'yı yaralayan A.O. yakalanarak gözaltına alındı. Göğsünden yaralı K.A. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA