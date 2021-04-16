Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
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Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı

Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.

Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı

BURSA - Bursa'da bir antikacı dükkanında çıkan yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor. 2 katlı tarihi binayı tamamen saran alevler geceyi aydınlattı. Ahşap binanın yan duvarları bir süre önce yandaki inşaat sebebiyle yıkılmıştı.

Yangın, merkez Osmangazi İlçesi Haşimiscan Caddesi'nde bulunan bir antikacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre saat 21.00 sıralarında, antikacı dükkanında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler, 2 katlı ahşap binayı tamamen sararken, alevler adeta geceyi aydınlattı. Yangın sebebiyle zaman zaman çökme tehlikesiyle yaşandı. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi. Ayrıca iş yeri sahibi, baygınlık geçirirken gözyaşlarına boğuldu. Yangın sebebiyle binlerce lira değerindeki antika eşyalar kullanılamaz hale geldi. 9 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin yangına müdahalesi devam ediyor

Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı
Son dakika haberleri! Bursa'da antika dükkanında büyük yangın.. Dükkan alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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