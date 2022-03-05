Kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü

ANTALYA (AA) - Burdur'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belli olmayan 15 LC 778 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Antalya kavşağı yakınında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalede, otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.