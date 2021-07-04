Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
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Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BURDUR'da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir traktörün neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

BURDUR'da plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir traktörün neden olduğu trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Burdur- Karamanlı karayolu Mürseller köyü yakınlarında dün saat 23.00 sıralarında Mesut Akın (44) yönetimindeki 15 DM 405 plakalı otomobil, aniden yola çıkan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen traktörün römorka çarparak takla attı. Traktör sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Karamanlı Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan yaralı Mesut Akın'ı çıkardı. Akın ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek, tedaviye alındı. Polis ve jandarma kazaya neden olan traktörün yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI
Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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