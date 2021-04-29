Son dakika haberleri | Burdur'da bir kadını iş yerinde tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı.

Olayın ardından Alaattin Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanan zanlı R.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

R.T, savcılıktaki ifadesinde Hatice Işık'ın kendisinden sürekli para istediğini iddia etti.

Olay günü Işık'ın çalıştığı iş yerine konuşmak için gittiğini öne süren R.T, "Hatice, daha önce bir trafik kazası geçirdiğinde benden 15 bin lira para istedi, ben de verdim. Daha sonra yine para istedi. En son istediği parayı vermedim. İş yerine gittiğimde 'Seninle konuşacak bir şeyim yok, seni öldürteceğim' diyerek beni tehdit etti. Ölümle tehdit edince gözüm döndü. Ben de bunun üzerine arabamda bulunan av tüfeğimi alarak 3 el ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, genç kadının cenazesi yakınları tarafından ilçedeki Hacısarılar Mezarlığı'nda defnedildi.

Dün, Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından dün tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetmiş, o sırada şarküteride bulunan Işık'ın eşi saldırganın tüfeğini elinden almıştı. Olayın ardından kaçan zanlı, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk