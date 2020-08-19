Son dakika haberleri: Buharkentli Polis kazada can verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Buharkentli Polis kazada can verdi

Son dakika haberine göre Aydın'ın Buharkent ilçesinde Binbaşının kullandığı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan özel harekat polisine çarptı.

Son dakika haberleri: Buharkentli Polis kazada can verdi
19.08.2020 00:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 01:57

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Binbaşının kullandığı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan özel harekat polisine çarptı. Kazada Buharkentli özel harekatçı olay yerinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre kaza gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yapan ve memleketi Aydın'ın Buharkent ilçesine izinli olarak gelen Özel Harekat polisi Mehmet Deniz (30), Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı ve Kızıldere Mahalleleri arasında bulunan karayolu kenarındaki incir bahçesi önündeki satış tezgahına uğradıktan sonra, anjiyo olan babasının evine gitmek üzere Aydın-Denizli karayolunu geçmeye çalışırken yoldan geçen bir otomobilin çarpması ile ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Mehmet Deniz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ve çocuğu ile birlikte Aydın istikametinden Ankara'daki görev yerine gittiği ve binbaşı olduğu öğrenilen 41 yaşındaki R.Y.'nin kullandığı 67 TM 058 plakalı otomobil hareket halindeyken karanlıkta Mehmet Deniz'e çarptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Polis memuru Mehmet Deniz'i yakından tanıdığını belirterek, "Mehmet Deniz, 5 yıl önce çok sevdiği özel harekat polisliğine geçerek Mardin'de göreve başlamıştı. Her izninde mutlaka yanıma gelirdi. Babası Mustafa Deniz yeni anjiyo olmuştu. Onu ziyaret etmek için izin almış. Çok üzüldük" dedi. - AYDIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti 3. Sayfa
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi Güncel
"Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar tahliye edildi
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Dünya
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Tatil için Kapadokya'ya gelen Juventuslu Douglas Costa'nın yeni rotası Bodrum oldu
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
'Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik' diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Aamir Khan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Karar Çocuk Şiddet
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Buharkentli Polis kazada can verdi - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 02:18:33. #1.14#
title