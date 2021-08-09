Son dakika haberleri... Buharkent'teki yangın büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Buharkent ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ericek Mahallesi Yarpuzlu mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölge halkının ve söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülerek, soğutma çalışmaları yapıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'da yangın bölgesine gelerek, vatandaşları yalnız bırakmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı