Son dakika haberleri: Buğday tarlasında yangın çıktı, çadırlardaki işçiler tahliye edildi

Son dakika haberi: GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında 54 dönümlük alan yandı.

GAZİANTEP'in Araban ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında 54 dönümlük alan yandı. Alevlerin sıçrama ihtimaline karşı bölgedeki çadırlarda bulunan tarım işçileri tahliye edildi.

Yolveren Mahallesi'nde Mustafa Önder ve Hacı Kırçiçek'e ait 54 buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun koordine ettiği çalışmalar sırasında sarımsak toplamak için yakında kurulu çadırlarda yaşayan 131 tarım işçisi tahliye edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. 54 dönümlük alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı