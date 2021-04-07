Son dakika haberleri! Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü
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Son dakika haberleri! Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi öldü

Son dakika haberleri... BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi.

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BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 100 bin 580'e, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 558 bin 784'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 336 bin 947'ye çıktı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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