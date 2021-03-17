Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

17.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:21
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Son dakika haberler: ÇORUM'da Ferhat K., boşanma davalarının görüldüğü adliye çıkışında otomobiliyle takip ettiği eşi Büşra K.'nin içinde bulunduğu araca çarptı, ardından da tüfekle ateş açtı.

ÇORUM'da Ferhat K., boşanma davalarının görüldüğü adliye çıkışında otomobiliyle takip ettiği eşi Büşra K.'nin içinde bulunduğu araca çarptı, ardından da tüfekle ateş açtı. Sürücü Muhammet K. kolundan yaralanırken, Ferhat K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

?Olay, saat 14.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Çorum Adliyesi'nde boşanma davaları görülen Büşra K. ile Ferhat K. çifti, duruşmanın ardından çıktı. Ferhat K., kendisine ait otomobile binerek eşinin bulunduğu Muhammet K. yönetimindeki otomobilin peşine düştü. Bir süre sonra Ferhat K., otomobiliyle eşi Büşra K.'nin içinde bulunduğu araca çarptı. Ferhat K. ardından yanındaki tüfekle diğer otomobile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet ettiği Muhammet K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırgan gözaltına alınırken, Muhammet K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Muhammet K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Son dakika haberleri! Boşanma davası sonrası otomobiliyle eşinin bulunduğu araca çarpıp tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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