Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdü

Edirne'de yaşayan koca, boşanma aşamasında olduğu eşini, çalıştığı markette av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Kadın, olay yerinde hayatını kaybederken, koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de, akşam saatlerinde Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen olayda, M.E.K. av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi N.K'nın kasiyer olarak çalıştığı markete geldi. Etraftakilere bağıran M.E.K, yanında getirdiği tüfekle eşi N.K'ya ateş etti. Ardından marketin önüne çıkan M.E.K. bir el de kendisine ateş etti.

KADININ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Büyük paniğin yaşandığı markete, çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.K'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. M.E.K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU