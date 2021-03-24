Son dakika haberleri... BOLU Otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybettiBOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için otobüsten indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarpması sonucu...