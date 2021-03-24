Son dakika haberleri... BOLU Otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti
24.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:54
Son dakika haberlerine göre Otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybettiBOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için otobüsten indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarpması sonucu...
Otobüsten indirildi, kamyon çarpınca hayatını kaybetti
BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM Otoyolu'nda diğer yolcularla tartıştığı için otobüsten indirilen Barış Bayram (22), yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçtiği sırada kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı