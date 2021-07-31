Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı

Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye başladı.

Yangın, Kumbahçe Mahallesi'nin üst kısmında bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayılan yangında olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, alevlere helikopter ile de müdahale ediliyor. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangının daha fazla büyümeden kontrol atlına alınabilmesi için canla başla mücadele veriyor. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı
Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı
Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı
Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Çağatay Akman Prens William
Spor Diego Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bodrum'daki yangına ekiplerin müdahalesi başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:15:51. #1.16#

title