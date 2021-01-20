Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst serbest bırakıldı
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst serbest bırakıldı

20.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst ve arkadaşı mahkemece serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst ve arkadaşı T.K., sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ELE GEÇİRİLEN MARİHUANA BANA AİT"

Adliye çıkışında avukatı ile açıklama yapan Kerem Dürüst, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz? Bakın serbest kaldım. Evimde ele geçirilen uyuşturucu madde yanlış yazılmış. Ele geçirilen marihuana bana ait. Çocukluğumdan beri içiyorum. Olayın uyuşturucu ticareti olmadığı belli oldu. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu madde metamfetamin yok. Bu maddeyi hayatım boyunca hiç görmedim" dedi.

AVUKATI DA AÇIKLAMA YAPTI

Dürüst'ün avukatı Kerem Alkış da şu an soruşturma devam ettiği için daha fazla bilgi veremediklerini belirtip, "Konuyla ilgili daha sonra bir basın açıklaması yapacağız. Şu an müvekkilim serbest kaldı. Adli süreç devam ediyor" diye konuştu.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları (1)
ÖMER TURAN: gariban olsa anında içerideydi ama cemiyet olunca hemen salın.
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