Son dakika haberleri! Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, böbrek hastası olan 1 çocuk annesi Naime Caylan (36), diyaliz tedavisinden çıktıktan sonra, sokak ortasında boşandığı ancak birlikte yaşadığı Ali Rıza Katıdaş tarafından bıçaklanarak yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, böbrek hastası olan 1 çocuk annesi Naime Caylan (36), diyaliz tedavisinden çıktıktan sonra, sokak ortasında boşandığı ancak birlikte yaşadığı Ali Rıza Katıdaş tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezi önünde meydana geldi. Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime Caylan, 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı ancak birlikte yaşadığı eşiyle evde tartıştıktan sonra ağabeyinin yaşadığı Denizli'ye geldi. Haftada üç kez diyaliz tedavisi olması gereken Caylan, bugün tedavi olmak üzere Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Tedavisinin ardından merkezden çıkan Caylan, boşandığı eşi Ali Rıza K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Ali Rıza K. olay yerinden kaçarken, Caylan'ın çığlıkları üzerine merkez çalışanları yardıma koştu. Hemşireler yaralı Caylan'a ilk müdahaleyi yaptı. Caylan, ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Caylan'ın durumunun ağır olduğu bildirildirken, Ali Rıza K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.Ali Rıza K.'nin polisteki ifadesinde, eşinin sürekli mesajlaştığını, cep telefonunu kontrol ettiğinde kadın isimleriyle kaydedilmiş numaraları aradığını, telefona erkeklerin çıktığını, eşiyle de bu nedenle tartıştığını ve evi terk ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA