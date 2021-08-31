Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'te dünden bu yana devam eden ormanlık alandaki yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'te dünden bu yana devam eden ormanlık alandaki yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis-Baykan kara yolunun Buzlupınar mevkisinde başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Ekiplerin müdahalesi sonucu dün gece kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başladı.

Rüzgarın etkisiyle de büyüyerek yaklaşık 15 hektara yayılan yangını söndürmek için Bitlis Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri zorlu çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, gazetecilere, Buzlupınar mevkisinde çıkan yangını sabah saatlerinde kontrol atlına aldıklarını söyledi.

Öğle saatlerinde, yanan kütüklerin aşağı doğru yuvarlanması sonucu iki ayrı yerde tekrar yangın çıktığını vurgulayan Baydaş, "Şu anda arkadaşlar yangına müdahale ediyor. İki arazöz, iki itfaiye aracı, ilk müdahale aracı, 6 kamyonet ve 30 personelle yangın alanında çalışıyoruz. Yangın rüzgarın yönünün değişmesiyle tekrar alevleniyor. Rüzgar yön değiştirmeyi durdurursa yangını kontrol altına alacağız." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Mesut Akusta Metin Çekmez
Spor Umut Meraş Salih Uçan Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 14:17:01. #1.16#

title