Son dakika haberleri... Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi

25.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:18
Son dakika haberleri... Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi

Son dakika haberlerine göre Bisikletli Ulaşım Platformu üyeleri, bisiklet kazalarına dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi.

Bisikletli Ulaşım Platformu üyeleri, bisiklet kazalarına dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi.

Platform adına basın açıklaması yapan Hande Karaca, pandemi ile birlikte Türkiye genelinde bisiklete ilginin arttığını, bunun da kazaları ve can kayıplarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Son iki yılda 258 bisikletlinin trafikte hayatını kaybettiğini belirten Karaca, kazaların tamamının araç sürücülerinin bisikletlilere arkadan çarpmasıyla meydana geldiğine dikkat çekti.

Bu çarpışmalara, ölümlere dur demek için tüm ilgili bakanlık ve kurumlara çağrı yaptıklarını dile getiren Karaca, "Tüm ilgili bakanlık, ve yerel yönetimlere Türkiye genelinde bir çağrı yapıyoruz. Hız sınırları kontrol altına alınmalı, bisikletin taşıt olarak sürücüler tarafından kabul görmesi sağlanmalıdır. Bisiklet için güvenli şeritler ayrılmalı. Evrensel kuralların müfredata alınması ve insana saygının üzerinde durulması için harekete geçilmelidir." dedi.

Açıklamanın ardından bisikletliler, Göztepe Parkı'na doğru pedal çevirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Binnur Kaya Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Okan Buruk Ozan Tufan İsmail Kartal Sergen Yalçın
Daha Fazla Yangın Esenyurt Uyuşturucu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bisikletçiler kazalara dikkati çekmek için Kalamış Parkı'nda bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 15:29:58. #1.14#
title