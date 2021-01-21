Son dakika haberleri | Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası
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Son dakika haberleri | Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

21.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:00
Son dakika haberleri | Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

Son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Kenan Tunç'u döverek ölümüne neden olan Oktay Basar (52), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Kenan Tunç'u döverek ölümüne neden olan Oktay Basar (52), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2019 yılının Ekim ayında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Evde birlikte alkol alan Kenan Tunç, Oktay Basar ve S.C. arasında kavga çıktı. Kenan Tunç aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Oktay Basar ve S.C. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.C. mahkeme sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kocaeli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Oktay Basar cezaevinden SEGBİS sistemi ile katılırken, tutuksuz sanık S.C., öldürülen Kenan Tunç'un yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, S.C.'nin kasten öldürme suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına kanaat getirerek beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Oktay Basar ise 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Basar'ın tutanaklara yansıyan olumsuz davranışları ve geçmişi göz önüne alınarak cezasında indirime gidilmedi.


Son dakika haberleri | Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası
Son dakika haberleri | Birlikte alkol aldığı arkadaşını öldüren kişiye 11 yıl hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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