Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: "Yangın kontrol altına alındı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: "Yangın kontrol altına alındı"

Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Bingöl Valiliği Genç ilçesinde cuma başlayan orman ve örtü yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Bingöl Valiliği Genç ilçesinde cuma başlayan orman ve örtü yangını, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangın, 25 Haziran Cuma günü Genç ilçesine bağlı Servi bölgesinde Güzeldere ve Dedebağ köylerindeki ormanlık alanda çıktı. 4 gün süren yangına Bingöl ve Elazığ Orman İşletme kurumlarından toplamda 45 personel, 4 itfaiye, 9 arazöz, 6 iş makinesiyle karadan müdahale edildi.Havadan ise Kahramanmaraş ve Adana'dan gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri destek vererek yangına müdahale çalışmalarına katıldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 2 bin 500 hektarın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Genç ilçemizde Cuma gününden beri devam eden yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Müdahale çalışmalarına katılan tüm personelimize ve gönüllü destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü felaketten korusun" denildi. - BİNGÖL

Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: 'Yangın kontrol altına alındı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu
Antalya'da 3 gündür haber alınamayan genç kadın doktor bulundu
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ursula Ali Babacan Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Metin Oktay Emre Kocadağ Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bingöl Valiliği: "Yangın kontrol altına alındı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 09:53:05. #1.16#

title