Son dakika haberleri! Bingöl'de 251 kilogram esrar ele geçirildi Son dakika haberleri... Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 251 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 251 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde; Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda; 19 Ağustos 2020 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde kurutulmaya bırakılmış vaziyette 251 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA