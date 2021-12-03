Son dakika haberleri: Bilecik'te tavuk kümesi çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı devam eden bir tavuk kümesinin çatısının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Çarşı Mahallesi Tomaşa mevkisinde Yıldıray Ö'ye ait tavuk kümesinin çatı inşaatında çalışan Hüseyin Altıntaş (59) ile Davut K'nın (57) üzerinde bulunduğu çatıda bir anda çökme meydana geldi.

Çökme sonucu 3 metre yükseklikten düşen iki işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı Hüseyin Altıntaş, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Davut K'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet