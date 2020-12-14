Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

14.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:20
Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haber: Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Kavak köyü Yağcılar Mahallesi'nde, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla karantina uygulamasına karar verilmiş olup giriş ve çıkışlar saat 21.00 itibarıyla sınırlandırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

İlgili Haberler

Son dakika: BALIKESİR - Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika: BALIKESİR - Ayvalık'ta bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR - Bir mahalle karantinaya alındı
Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Varank
Magazin Nilgün Belgün Defne Samyeli Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Pierre Webo Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bilecik'te Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 23:20:34. #1.14#
title