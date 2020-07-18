Son dakika haberleri... Biga'da orman yangını
Son dakika haberi... Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.
18.07.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:06
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.
Biga'ya bağlı Karabiga beldesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan yandı. Edinilen bilgiye göre, NATO yolu üzerinde henüz belirlenemeyen sebeple gece 2.30 sıraları yangın çıktı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 1 su tankeri müdahale etti. Bölgede bulunan firmalara ait iş makineleri de destek verdi. - ÇANAKKALE
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Kaynak: İHA