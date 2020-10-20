Beykoz'da otobüs alev alev yandı
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Beykoz'da otobüs alev alev yandı

20.10.2020 05:26 | Son Güncelleme: 20.10.2020 05:35
Beykoz'da otobüs alev alev yandı

Ozan Ural İstanbul (DHA )BEYKOZ Kavacık'ta park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüs belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Ozan Ural İstanbul (DHA )BEYKOZ Kavacık'ta park halindeki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüs belirlenemeyen bir nedenle yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 04.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Yurtsever Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün alev alev yandığını  gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsü yarım saat süren çalışmalar sonucu  söndürdü.  Söndürülen  otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Beykoz'da otobüs alev alev yandı
Beykoz'da otobüs alev alev yandı
Beykoz'da otobüs alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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