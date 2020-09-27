Son dakika haberleri... Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika habere göre Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevket Paşa Köyü Baraj Gölü yakınında ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazöz sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu çam ve meşe ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan