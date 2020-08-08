Son dakika haberleri! Beton altında sıkışan yavru köpeğe yardım eli
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Son dakika haberleri! Beton altında sıkışan yavru köpeğe yardım eli

Son dakika güncel haberine göre İzmir Ödemiş'te, dökülen betonun altında kalan yavru köpek, AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı.

Son dakika haberleri! Beton altında sıkışan yavru köpeğe yardım eli
08.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:27

İzmir Ödemiş'te, dökülen betonun altında kalan yavru köpek, AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, İzmi'in Ödemiş ilçesi Kalamış Mahallesinde meydana geldi. Yavru köpek, dökülen betonun altında kalarak sıkıştı. 112 ihbar hattına gelen ihbarla 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Ödemiş itfaiye grubundan AKS 110 ekibi sevk edildi. Kısa süreli bir çalışma sonucunda, yavru köpek sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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