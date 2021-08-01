Son dakika... Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor
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Son dakika... Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor

Son dakika... Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manavgat'ta 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları bu kez Çardak-Beydiğin arasında çıktı.

Manavgat'ta 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları bu kez Çardak-Beydiğin arasında çıktı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ediyor.

Çardak-Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi çalışma gerçekleştiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ediyor.

(Mehmet Demirci/İHA)

Son dakika... Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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