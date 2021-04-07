Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı
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Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Kuruçeşme'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansırken, kaçan saldırganlar Ortaköy'de yakalandı.

Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı
Kanalizasyonlarda yapılan araştırma İstanbul'un uyuşturucu haritasını ortaya çıkardı

Kuruçeşme Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir mekanın işletmesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık kiracı ile mal sahibi arasında kavgaya dönüştü. Bir araçla gelen saldırganlar kurşun yağdırdı.

ORTAKÖY'DE YAKALANDILAR

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobille kaçan yaralı 3 kişi, Ortaköy'de yakalandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta silahlı saldırı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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