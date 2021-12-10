Son dakika haberleri... Beşiktaş Stadı'ndaki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 40'ı emniyet mensubu 47 kişi için anma töreni düzenlendi.

Hain saldırının meydana geldiği Vodafone Park'ın yanındaki Şehitler Anıtı'nda gerçekleştirilen törene şehit yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Beyoğlu Müftüsü Arif Cevlek'in şehitler için okuduğu duanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitler için hazırlanan video klip sırasında şehit yakınlarından bazıları göz yaşlarını tutamadı.

Tören sonrası şehit yakınları ile törene katılanlar Şehitler Anıtı'na karanfil bırakırken Dolmabahçe Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit olmuş, 242 kişi de yaralanmıştı.