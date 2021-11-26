Bekçiyi şehit eden sanıktan ilginç savunma: Örnek vatandaşım, kastım yok

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de bekçi Kansu Turan'ı (28) şehit eden, bekçi Kadir Aykutlu'yu (32) da yaralayan sanık Önder Çınar (38) ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Önder Çınar savunmasında, "Ben düzenli hayatı olan biriyim. Örnek bir vatandaşım. Kasıtlı olabilecek hiçbir durum yok. Benim olayım tamamen bir trafik kazasıdır. Bir kastım yoktur. Ben milliyetçi bir Türk vatandaşıyım." dedi.

Küçükçekmece'de 21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutlu ve Kansu Turana çarptı. Kansu Turan, şehit oldu. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Önder Çıkar bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"ARACI DİREK ÜSTÜMÜZE SÜRDÜ"

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Önder Çınar'ın olaydan hemen sonra saat 02.49' da alınan alkol raporunda 1,55 promil alkollü olduğuna yer verildi. Soruşturma başlatan savcılık şüpheli Önder Çınar hakkında Kasten Öldürme ve Kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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