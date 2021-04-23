Son dakika haberleri: Bayburt'ta hayvan ambulansı "haybulans" hizmete girdi
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Son dakika haberleri: Bayburt'ta hayvan ambulansı "haybulans" hizmete girdi

Son dakika haberleri: Bayburt'ta hayvan ambulansı 'haybulans' hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da sağlayan hayvan ambulansı 'Haybulans' aracını hizmete sundu.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaralı hayvanlara müdahalede geç kalınmaması için olay yerinde cerrahi müdahale yapma imkanı da sağlayan hayvan ambulansı 'Haybulans' aracını hizmete sundu.

İçinde yaralı ve hasta hayvanlara ilk müdahalede bulunabilecek şekilde dizayn edilen 'Haybulans' aracı Bayburtlu besicilerin hizmetinde olacak. Hayvan hastalıkları ile ilgili tam donanımlı hazırlanan Haybulans aracı ile il genelinde görülebilecek salgın hastalıklar, zehirlenmeler, yangın, sel, deprem gibi olaylarda anında müdahale edilebilecek. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın katıldığı tanıtım toplantısıyla araç Bayburt çiftçisinin hizmetine sunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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