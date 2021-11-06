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Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı.

BATMAN (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da vatandaşlar tarafından sevgi seli ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi. Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erdoğan, burada halkı selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ne geçti.

(Ekrem Aktaş - Abdulaziz Karataş/İHA)

Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Batman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

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