Son dakika haberleri | Batman'da aracın çarptığı güvenlik korucusu hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Batman'da aracın çarptığı güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Batman'da aracın çarptığı güvenlik korucusu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Batman'ın Kozluk ilçesinde aracın çarptığı güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde aracın çarptığı güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cahfer Karaca (43) yönetimindeki 21 ANZ 09 plakalı hafif ticari araç, Yeşiltepe Mahallesi Beltepe Güvenlik Noktasında görevli güvenlik korucusu Alahattin Sert'e çarptı.

Kazada, ağır yaralanan Sert, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sert'in cenazesi Batman Valisi Hulusi Şahin, Kaymakam Eyyüp Güngör ve kurum amirleri ile vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenin ardından Kozluk Mezarlığında defnedildi.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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