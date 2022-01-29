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Son dakika haberleri: Batman'da 3 hasta karlı yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

AA, Metin Özmen - Güncel
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Son dakika haberleri: Batman'da 3 hasta karlı yol açılarak hastaneye ulaştırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Sason'da 3 hastanın hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sason'da 3 hastanın hastaneye ulaştırılması için ekipler seferber edildi.

Sason İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, ilçeye bağlı Çakırpınar köyünden Halil Aslan (47), Taşyuva köyünden Hediye Çiftçi (73) ve Binekli köyünün Yumurca mezrasından Nihat Çakıcı'nın (44) rahatsızlıkları nedeniyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibinden yardım istediğini söyledi.

Yolları kar yağışı nedeniyle kapalı köylere ulaşmak için İlçe Özel İdare ekiplerini seferber ettiklerini kaydeden Yıldız, ekiplerinin çalışmasıyla köy yollarının ulaşıma açıldığını belirtti.

Yolların açılmasıyla 112 Acil Servis ekiplerinin köylere ulaştığını ve hastaları Sason Devlet Hastanesine kaldırdığını aktaran Yıldız, hastanede tedavi altına alınan hastaların durumlarının iyi olduğunu aktardı.

AA / Metin Özmen - Güncel

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