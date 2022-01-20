Son dakika haberleri! Hemşirenin başından vurularak öldürülmesine ilişkin Başsavcılıktan açıklama

Son dakika gelişmesine göre Hemşirenin başından vurularak öldürülmesine ilişkin Başsavcılıktan açıklama Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Hemşirenin başından vurularak öldürülmesine ilişkin Başsavcılıktan açıklama

İSTANBUL - Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Kartal Yunus Mahallesi 10 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ömür Erez'inRahmi Uyguntarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "20.01.2022 günü saat 14.10 sıralanında Kartal İlçesi Yunus Mahallesi 10 no.lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E'nin şüpheli R.U tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar İlçesi'nde yakalanıp gözaltına alınmıştır" denildi.

Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.