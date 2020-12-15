Son dakika haberi: Zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
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Son dakika haberi: Zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

15.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:27

Son dakika haberleri: Başkentte boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.

Başkentte boş bir arazide zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu.

Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki bahçesine gelen Samed Uluğ, çevredeki sokak köpeklerini beslemek istedi. Bazı köpeklerin hareketsiz yattığını fark eden Uluğ, Emniyet Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimi ile Çankaya Belediyesine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Uluğ'un zehirlenerek öldürüldüklerini iddia ettiği 6 köpeği ölüm nedenlerinin araştırılması için Çankaya Belediyesi barınağına götürdü.

Ayrıca, arazide bulunan 4 köpek yavrusu da koruma altına alındı.

Son dakika haberi: Zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Son dakika haberi: Zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Son dakika haberi: Zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu
Son dakika haberi: Zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özkaracan

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