Son dakika haberleri | Başkan Yüksel, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümünü personeli ile kutladı

Gelen son dakika haberine göre Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat ve personelini kabul eden Başkan Gökhan Yüksel, "Zabıta teşkilatının 195. kuruluş yılı vesilesiyle, ilçemizin düzenini sağlamak için gece gündüz özveriyle çalışan zabıtalarımızla buluştuk. Komşularımızın şikayetlerinin en hızlı şekilde değerlendirilip çözüme ulaştırılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Görüşmenin sonunda Başkan Gökhan Yüksel zabıta heyetine çiçek taktim etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yayımladığı mesajla da Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlama mesajında zabıtaların mesai gözetmeksizin fedakarca çalıştığına vurgu yapan Başkan Yüksel, zabıtaları belediyenin gören gözü, işiten kulağı olarak ifade etti. Zabıtanın belediye ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğüne dikkat çeken Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, "Bu yıl Zabıta Teşkilatımızın 195. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

Kartal Belediyesi'ne bağlı zabıta teşkilatımız, komşularımızın sağlıklı, huzurlu ve güven ortamında yaşaması için mesai gözetmeksizin görevlerini sürdürmektedir.

Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın esenliği için güvenli, sağlıklı ve düzenli bir ortam hazırlayan zabıtamız, görevleri gereği belediyemizin gören gözü, işiten kulağıdır. Zabıta teşkilatımız bu anlamda belediye ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir.

Özellikle pandemi sürecinde fedakarca çalışmalarından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle belediyemiz zabıta ekipleri başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında görevlerini özverili bir şekilde sürdüren zabıta teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." İfadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı