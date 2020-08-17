Son dakika haberleri | Başkan Yüksel'den nikâhta 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu
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Son dakika haberleri | Başkan Yüksel'den nikâhta 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu

Son dakika haberleri: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hafta sonu Kartal'da hem açılış törenlerine katıldı hem de hayatlarını birleştirmeye karar veren genç çiftlerin nişan, nikah ve düğün davetlerine eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katılarak onları ve ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Son dakika haberleri | Başkan Yüksel'den nikâhta 'İstanbul Sözleşmesi' vurgusu
17.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:45

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, hafta sonu Kartal'da hem açılış törenlerine katıldı hem de hayatlarını birleştirmeye karar veren genç çiftlerin nişan, nikah ve düğün davetlerine eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katılarak onları ve ailelerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Yüksel, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen nikah töreninde İstanbul Sözleşmesi'ne vurgu yaptı. Başkan Yüksel, nikahları kıyılan Arda Savaş – Tuba İşin çiftine evlenme cüzdanından önce İstanbul Sözleşmesi kitapçığı hediye etti.

Kartal'da yoğun bir hafta sonu programına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, önce Çağla Butik'in açılışını gerçekleştirdi. Burada CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve diğer davetliler ile birlikte açılış kurdelesini kesen Başkan Yüksel, ardından Formmed Kuaförün açılışına eşi Sibel Doğan Yüksel ile birlikte katıldı. İşyeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Gökhan Yüksel, kuaför koltuğuna da oturarak kısa bir bakım da yaptırdı.

Başkan Yüksel, daha sonra Kartal Belediyesi personeli Coşku Bozduman ile Cansu Çakıl'ın Kartal Hürriyet Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenlerine katıldı. Eşi Sibel Doğan Yüksel ile genç çiftin yüzüklerini takarak nişan kurdelesini kesen Kartal Belediye Başkanı, seçim döneminden beri Coşku Bozduman ile birlikte çalıştıklarını belirterek genç çifte mutluluklar diledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel daha sonra Arda Savaş ile Tuba İşin nikah törenine katıldı. Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi bahçesinde kurulan açık hava nikah sahnesinde düzenlenen törende Başkan Yüksel, genç çiftin nikahını kıydı. Arda Savaş'ın Kartal Belediyesi'nde Spor İşleri Müdürü olarak görev yaptığını hatırlatan Başkan Yüksel, çiftin bir ömür boyunca mutlu olmasını diledi. İmzalar atıldıktan sonra genç çifte evlenme cüzdanlarından önce İstanbul Sözleşmesi kitapçığını hediye eden Başkan Yüksel, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde herkese sorumluluklar düştüğünü belirtti. İstanbul Sözleşmesi'ni herkesin okuması gerektiğini kaydeden Başkan Yüksel, ailelerin kurulduğu nikah merasiminde evlilik cüzdanından önce sözleşme kitapçığını vermeyi uygun gördüğünü söyledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in bir sonraki durağı ise Cevizli Mahallesi'nde düzenlenen Melike Mert ve Deniz Gürler çiftinin düğünü oldu. Burada da kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dileyerek genç çifti kutlayan Başkan Yüksel'e, vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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