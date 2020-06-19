Son dakika haberleri... Başkan Faruk Özlü, sel bölgesinde incelemede bulundu Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 18 Haziran gönü meydana gelen su başkanı nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgede incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 18 Haziran gönü meydana gelen su başkanı nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgede incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ve il genel meclis üyeleri ile birlikte su baskınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Faruk Özlü, "Gölyaka'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizde yaşanan mağduriyeti gidermek için tüm imkanlarımızla hemşerilerimizin yanındayız. Yaraları birlikte saracağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA