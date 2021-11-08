Son dakika haberleri: Başakşehir'de metal fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Başakşehir'de metal fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Başakşehir'de metal fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Bir son dakika haberine göre Başakşehir'de metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan fabrikanın asit tanklarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu.???????

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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