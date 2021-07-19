Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın
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Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi altına alındı.

Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın
Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın
Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın
Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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