Başakşehir'de apartmanın çatısında yangın

Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Başakşehir'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 13 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye ettikten sonra yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslarda tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk