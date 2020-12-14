Son dakika haberleri! Barzani Suriye'deki SDG'nin PKK etkisinden çıkarılmasını istedi
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Son dakika haberleri! Barzani Suriye'deki SDG'nin PKK etkisinden çıkarılmasını istedi

14.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:24
Son dakika haberleri! Barzani Suriye'deki SDG'nin PKK etkisinden çıkarılmasını istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG'ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK/YPG'nin faydalanmaması ve SDG'nin örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde silahlandırdığı SDG'ye yapılan askeri yardımlardan artık terör örgütü PKK/YPG'nin faydalanmaması ve SDG'nin örgütün etkisinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

IKBY'nin Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn'ün Barzani'yi aradığı ve ikilinin Suriye'deki son gelişmeleri ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, her iki tarafın, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'nın siyasi yapılanması olan Tevdem ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasında yönetimin paylaşılması, siyasi farklılık ve özgürlüğü geliştirecek diyaloğun önemini vurguladıkları kaydedildi.

Barzani'nin SDG'nin PKK'nın etkisinden çıkması gerektiğini, SDG'ye gönderilen askeri yardımlardan artık PKK'nın faydalanmasının engellenmesine vurgu yaptığı aktarıldı.

Barzani'nin görüşmede ayrıca, PKK'nın gece saatlerinde Duhok'un Amedi ilçesindeki Peşmerge güçlerine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadığı, son dönemde 3 Peşmerge ve 1 polisin örgüt tarafından öldürüldüğünün altını çizdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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