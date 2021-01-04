Son dakika haberleri: Bartın'da yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri: Bartın'da yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

04.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:12
Son dakika haberleri: Bartın'da yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da 2 katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Derbent köyü Çimke Mahallesi'nde 2 katlı evin çatısında yangın çıktı. Bacadan kaynaklandığı belirtilen ve kısa sürede büyüyen yangın, evin 2'inci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Münevver Çetin'in oturduğu daireyi de sardı.

Yaşlı kadını dışarı çıkaran komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında birinci katta oturan yaşlı kadının oğlu Halil Çetin (65) ise sinir krizi geçirdi.

Dumandan etkilendiği öğrenilen yaşlı kadın ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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