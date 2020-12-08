Hayvanat bahçesinde şoke eden olay! 4 aslan koronaya yakalandı

İspanya'da bulunan hayvanat bahçesindeki 4 aslanın Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Uzmanlar, aslanların nasıl enfekte olduğunu öğrenmek için inceleme başlattı.

Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi'ndeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildi. Koronavirüse yakalanan aslanların isimleri ise Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı.

2 ÇALIŞANDA DA TESPİT EDİLDİ

Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.

KEDİGİLLERDE DAHA ÖNCE DE KORONA TESPİT EDİLMİŞTİ

Nisan ayında ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka'da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı