Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
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Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Balıkesir merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi.

Balıkesir merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu
22.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 22.09.2020 09:46

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Balıkesir merkezli 21 ilde operasyon düzenlendi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar neticesinde FETÖ yapılanması içinde olduğu iddia edilen ve ankesörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 24 askeri personele yönelik 21 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüphelinin Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 6 şüphelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 4'nün ise Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde olduğu, 2'sinin de kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi. 19'u aktif görevde bulunan şüphelilerden 1'inin yüzbaşı, 2'sinin üsteğmen, 19'unun astsubay görevinde bulunduğu kaydedilirken, şüphelilerin 17'sinin gözaltına alındığı, operasyonun ise sürdüğü ifade edildi.

Taşkın Sarıca/ (İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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