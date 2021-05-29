Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama

Son dakika haberleri: Balıkesir'de uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Sefer Talay - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 8 şüpheli tutuklandı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 8 şüpheli tutuklandı.

Burhaniye ilçe merkezi ve kırsal Korucaoluk Mahallesi'nde polis uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, H.A., V.K., E.Ö., M.S., R.S., H.S., O.Ö. ve V.E. gözaltına alındı. Operasyonda, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer Talay

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