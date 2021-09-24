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Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'de, otomobille tankerin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de, otomobille tankerin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ceyhun Öz (21) yönetimindeki 10 AFS 984 plakalı otomobil, Balıkesir-Kepsut kara yolunun 10. kilometresinde Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Aslı Öztürk (19) de kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tanker sürücüsü Abdurrahman T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

Balıkesir'de trafik kazası: 2 ölü

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