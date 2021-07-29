Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa "huzur" operasyonu
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa "huzur" operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltın alındı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs gözaltın alındı. Adli makamlara sevk edilen 7 şahıs tutuklanırken, polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarda da 27 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek İlçelerinde 27.07.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 11 aranan şahıs yakalanırken, adliye sevk edilen 7 şahıs tutuklandı. Jandarma ekiplerinin Balıkesir merkez, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç, Edremit, Gömeç, Marmara ve Karesi ilçelerinde yaptığı operasyonlarda da 10 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 1 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 27.07.2021 tarihlerinde il merkezi, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde yapılan 18 ayrı çalışmada 27 şahıs yakalandı. Şahıslar haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 88 adet sentetik ecza hap, 44,94 gram metamfetamin, 209,74 gram sentetik bonzai, 7,18 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 190 TL para ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 48 şahsa 'huzur' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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